Empfehlung - „Salut Festival“: Wiktoria Bedynska auf Platz drei in Aachen

Aachen Mit Platz drei in der Gesamtwertung der Junioren hat Wiktoria Bedynska vom Reit- und Fahrverein Isterberg das „Salut Festival“ auf dem Gelände des CHIO in der der Aachener Soers beendet. Bei dem seit mehr als 25 Jahren in Aachen ausgetragenen Festival der jungen Springreiter bestach sie mit ihrem Pferd „Lacoste“. Die 18-jährige Polin setzte mit Platz zwei im ersten Springen der Klasse S* ein starkes Zeichen. Im zweiten Springen mit Stechen belegte die Isterberger Springreiterin Platz fünf. Im Finale, einem Springen der Zwei-Sterne Klasse mit abschließenden Stechen, sprach noch einmal Rang fünf heraus. Ihre Vereinkollegen Jannes Göhlfennen mit „Christiano Ronaldo“ und Kathrin Stolmeijer mit „Chica del aire“ und „Chevenez“ konnten sich ebenfalls bestens in Szene setzen. Stolmeijer belegte mit dem Team Weser-Ems Platz drei und im Springen der Klasse S** mit Stechen erreichte die 20-Jährige ebenfalls den dritten Rang. Göhlfennen durfte sich hier über Platz 13 freuen. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/salut-festival-wiktoria-bedynska-auf-platz-drei-in-aachen-334057.html