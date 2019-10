Empfehlung - Salihamidzic lobt Kimmich: „Die richtige Antwort gegeben“

dpaLondon „Er hat die richtige Antwort gegeben", sagte Salihamidzic nach dem 7:2 des deutschen Fußball-Meister in London. Juniorchef Kimmich war nach seiner jüngsten Kritik am Auftritt des FC Bayern beim 3:2 der Münchner in der Bundesliga beim SC Paderborn von den Bayern-Bossen in die Pflicht genommen worden. Der 24-Jährige antwortete im Tottenham Stadium speziell mit dem wichtigen Tor zum 1:1. Damit kam er der Forderung von Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge und Salihamidzic nach, mit einer starken Leistung auf dem Platz ein Zeichen zu setzen.