Schüttorf Der FC Schüttorf 09 geht mit vielen neuen Gesichtern in die kommende Saison in der 2. Volleyball-Bundesliga. Beim Trainingsauftakt in dieser Woche konnte 09-Manager und Abteilungsleiter Diedrich Lammering gleich fünf neue Spieler in den Reihen der ersten Mannschaft begrüßen. Neben Joscha und Matthis Horstjan, die aus dem benachbarten Emsbüren kommen und bereits seit Längerem als Neuzugänge feststehen, waren auch drei Akteure dabei, die eine längere Anreise hatten. Der Kanadier Steven Wood, der US-Amerikaner Kamil Garbowski und der Pole Konrad Koziel trafen am vergangenen Wochenende in der Obergrafschaft und absolvierten in dieser Woche in der Vechtehalle direkt ihre ersten Trainingseinheiten mit den neuen Kollegen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/saisonstart-der-09-volleyballer-mit-neuen-gesichtern-312292.html