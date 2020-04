/ Lesedauer: ca. 2min Saisonabbruch: HSG Nordhorn-Lingen bleibt Erstligist

Die Mehrheit der 36 Vereine in der 1. und 2. Bundesliga haben am Dienstag für einen Abbruch der laufenden Handball-Spielzeit gestimmt. Für die HSG Nordhorn-Lingen bedeutet das: Die Grafschafter werden auch in der kommenden Saison in der 1. Liga spielen.