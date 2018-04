Empfehlung - Saison geht für den SV Union in die Verlängerung

Lohne. In die Verlängerung geht die Saison am Sonnabend für die Volleyballerinnen von Union Lohne. In Bremen kämpft die Mannschaft von Trainer Harald Nüsse darum, auch in der kommenden Spielzeit in der Regionalliga aufschlagen zu dürfen. Bei dem Relegationsturnier sind die Lohner als Drittletzter der Regionalliga bereits für das Endspiel qualifiziert. Der Gegner wird ab 15 Uhr zwischen dem TV Eiche Horn Bremen II und der TSG Westerstede ermittelt, die sich jeweils über eine obere Platzierung in den beiden Oberliga-Staffeln für die Relegation qualifizierten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/saison-geht-fuer-den-sv-union-in-die-verlaengerung-231588.html