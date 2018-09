Empfehlung - „Sahnetag“: Alicia Hansmann trifft fünf Mal im Derby

Laar Ihr Trainer bescheinigte ihr einen „Sahnetag, an dem einfach alles geklappt hat“: Alicia Hansmann erzielte beim 6:0 (3:0)-Sieg von Olympia Uelsen im Derby der Fußball-Landesliga beim SV Grenzland Laarwald die Uelser Treffer zwei bis sechs. „Und das waren alles richtig schöne Tore“, sagte Coach Guido Krüger. Den Auftakt machte Teamkollegin Franziska Bornemann bereits in der dritten Minute, kurz danach schoss Hansmann ihr erstes Tor und legte bis zur 22. Minute das 3:0 nach. „Auch wenn sie bei mir oft auf der 10er-Position eingesetzt wird, spielt Alicia gerne ganz vorne in der Spitze“, weiß Krüger, dessen Team mit dem Derbysieg die Tabellenspitze in der Landesliga übernahm. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sahnetag-alicia-hansmann-trifft-fuenf-mal-im-derby-249566.html