Empfehlung - Sabrina Geßmann und Hendrik Zurich gewinnen je fünf Mal

Wietmarschen Es war genau das, was am Ende der 24. Euregio-Reitertage noch fehlte: der Sieg eines Grafschafter Teilnehmers im Großen Preis der Concordia Versicherung und des Autoservice A31, einem schweren Springen der Zwei-Sterne Klasse mit Stechen. Und Michael Heckmann (RFV Isterberg) tat sich und dem Publikum bei diesem hochkarätigen Turnier des RFV Wietmarschen diesen Gefallen. In überragender Manier und natürlich fehlerfrei fand er auf seinem 11-jährigen Holsteiner „Cormello R" den kürzesten Weg zum Ziel. Hatte Philip Bölle vom Gestüt Sprehe im Sattel von „Coupe d'Or" schon eine sehr schnelle Zeit vorgelegt, so nahm ihm Heckmann als Vorletzter von sieben Teilnehmern im Stechen noch eine gute halbe Sekunde ab. Unter großem Applaus führte der Pferdewirtschaftsmeister aus der Obergrafschaft die letzte Ehrenrunde an. Der sehr gute dritte Platz ging an den Lathener Carsten Sandmann und „Levino". Und noch zwei Reiterinnen überzeugten im Finale: Katharina Knoop (RFV Emlichheim) auf „Follow Me", Jannes Göhlfennen mit „Christiano Ronaldo B" und Wiktoria Bedynska (beide RFV Isterberg) mit „Campus" verpassten nur auf Grund eines Abwurfs im Umlauf das abschließende Stechen. Durch ihre schnellen Runden landeten sie auf den Plätzen zehn, zwölf und fünfzehn.(...)