Empfehlung - Sabrina Geßmann glänzt im Prix St. Georges

Isterberg Es war der gelungene Abschluss des dreitägigen Dressurturniers in Isterberg: Mit dem 12-jährigen Rappen „Rubin Noir“ wusste Sabrina Geßmann vom RFV Nienberge-Schonebeck Publikum und Richtergremium im Prix St. George zu gewinnen. Die 25-jährige Berufsreiterin im Sattel des Hannoveraners von „Rascalino“ stellte gekonnt die Stärken dieses Wallachs in den Vordergrund. Am Ende sammelte Geßmann 818 Punkte und damit 71,80 Prozent. Damit gelang ihr ein klarer Sieg vor Rebecca Horstmann vom RV Ganderkesee.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sabrina-gessmann-glaenzt-im-prix-st-georges-260928.html