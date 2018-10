Empfehlung - Sabine Pund gewinnt den Volksbank-Cup

Isterberg Mit dem erhofften spannenden Stechen endete am Sonntagabend das Isterberger Euregio-Springturnier und einem strahlenden Sieger Lars Volmer aus Legden. Volmer siegte auch noch in einem Zwei-Sterne Springen auf „Tam Tam Semilly“. Der Lastruper Hartwig Rohde, Markus Merschformann aus Osterwick und Frederick Troschke vom RFV Hagen St. Martinus standen in den drei weiteren Springprüfungen der Klasse S* ganz vorne. Sabine Pund sammelte am Ende die meisten Punkte in der Grafschafter Volksbank-Cup-Serie. Vereinskollegin Farina Meteling machte es noch einmal spannend und siegte im Finalspringen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sabine-pund-gewinnt-den-volksbank-cup-262281.html