Empfehlung - Ruschulte fehlt bis Januar, Stallknecht sogar noch länger

Schüttorf In der Oberliga Nordsee wollen die Handballerinnen des FC Schüttorf 09 endlich die Negativserie in der Fremde beenden. Mit dem Gastspiel bei GW Mühlen kommt es am Sonnabend (18 Uhr) zu einem brisanten Duell. Denn in der Sporthalle in Steinfeld treffen zwei Teams aufeinander, die mit dem Rücken zur Wand stehen. Das gilt besonders für die Gastgeberinnen, die nach zehn Spielen noch ohne Sieg dastehen und mit einer Bilanz von 1:19 Punkten den letzten Tabellenplatz belegen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ruschulte-fehlt-bis-januar-stallknecht-sogar-noch-laenger-267687.html