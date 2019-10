Empfehlung - Run auf Emlichheimer Turnier: 600 Meldungen für 19 Prüfungen

Emlichheim Der Zulauf lässt großen Springsport beim Springmeeting des Reit- und Fahrverein Emlichheim am kommenden Wochenende erwarten. In 19 verschiedenen Prüfungen treten die besten Springreiter der Region an. Höhepunkte sind die drei Springprüfungen der Klasse M jeweils am Ende der Turniertage.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/run-auf-emlichheimer-turnier-600-meldungen-fuer-19-pruefungen-321842.html