Empfehlung - Rückschlag für Leverkusen durch Niederlage gegen Hoffenheim

dpaLeverkusen Damit verpassten die Leverkusener den Sprung in die obere Tabellenhälfte. Hoffenheim schaffte mit dem dritten Bundesliga-Sieg in Serie vor dem Champions-League-Spiel bei Olympique Lyon den Anschluss an die internationalen Startplätze.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/rueckschlag-fuer-leverkusen-durch-niederlage-gegen-hoffenheim-264282.html