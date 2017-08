Empfehlung - Rückkehrer Dennis Doden verfügt über „Star-Potenzial“

Wilhelmshaven. Nach dem Abstiegskampf bis zum vorletzten Spieltag will der Wilhelmshavener HV in seiner dritten Saison nach der Rückkehr in die 2. Handball-Bundesliga nicht erneut bis zuletzt um den Klassenerhalt bangen. Ausschlaggebend für die Zitterpartie war der schwache Start mit 0:12 Punkten. Zudem zeigte die Mannschaft oft Nerven, verlor häufig mit einem Tor Differenz. In der Rückrunde stabilisierte sich die Truppe von Trainer Christian Köhrmann, auch wenn mit Rene Drechsler, Moritz Barkow (beide Kreuzbandriss) und Kapitän Steffen Köhler wichtige Leistungsträger ausfielen. Hier sprangen junge Spieler wie die Niederländer Kay Smits und Duncan Postel in die Bresche und trugen ihren Teil zum Klassenerhalt bei.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/rueckkehrer-dennis-doden-verfuegt-ueber-star-potenzial-202462.html