Rouven Loepke ist neu im Trainerteam der HSG Nordhorn II

Der langjährige Leistungsträger kehrt nach einer Handballpause als Spielertrainer zum Landesligisten zurück. In einem Testspiel traf die HSG-Zweite auf Eike Rigterink und die Spfr. Budenheim. Nordhorn startet am 31. August in Schüttorf in die Saison.