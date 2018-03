Empfehlung - Rothfuss holt in Pyeongchang nächste Silbermedaille

dpaPyeongchang. Mit ihrer Zeit von 2:25,18 Minuten fehlten Rothfuss (VSG Mitteltal) nach zwei Durchgängen 2,26 Sekunden zu Gold. Die Schwäbin hatte in der stehenden Kategorie in Südkorea bereits in der Abfahrt, im Super-G und in der Super-Kombination zweite Plätze belegt. Anna-Maria Rieder, die ihre Paralympics-Premiere feierte, belegte Rang sechs. Die 18-Jährige fuhr mit einer Zeit von 2:31,29 Minuten über die Ziellinie.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/rothfuss-holt-in-pyeongchang-naechste-silbermedaille-228951.html