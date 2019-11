Empfehlung - Rote Karte für Gerti Hesping schmerzt mehr als 0:7-Pleite

Andervenne Mit 0:7 (0:5) fingen sich die Fußballerinnen des SV Suddendorf-Samern am Sonntag bei Heidekraut Andervenne die bislang höchste Niederlage dieser Oberligasaison ein. Für Trainer Heino Bergjan kein Grund, den Humor zu verlieren oder gar seinen Spielerinnen Vorwürfe zu machen. „Es gibt Bundesligisten, die noch höher verlieren“, sagte er mit Blick auf die 0:8-Klatsche der Mainzer am Sonnabend in Leipzig. Und mit Blick auf einen wegen Urlaub, Dienst und Krankheit arg dezimierten Kader fand er es aller Ehren wert, wie sich die Gäste beim Tabellenzweiten vor allem nach dem 0:5-Pausenstand im zweiten Abschnitt wehrten und eine zweistellige Niederlage verhinderten. Zumal sie ab der 41. Minute nur noch zu zehnt waren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/rote-karte-fuer-gerti-hesping-schmerzt-mehr-als-07-pleite-327330.html