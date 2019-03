Empfehlung - Arsenal und RB Salzburg droht Achtelfinal-Aus

dpaBerlin Nach der frühen Führung durch Alex Iwobi in der vierten Minute schwächte der einstige Dortmunder Sokratis das Arsenal-Team durch eine Gelb-Rote Karte kurz vor der Pause (41.). Nur zwei Minuten später glich Benjamin Bourigeaud aus (43.), ein Eigentor von Nacho Monreal (65.) und ein später Treffer von Ismaila Sarr (88.) bescherten dem französischen Club den Sieg und ein gutes Polster für das Rückspiel am kommenden Donnerstag in London.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/rot-und-pleite-in-rennes-arsenal-droht-achtelfinal-aus-285478.html