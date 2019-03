Empfehlung - Rot-Sperre: FC 09 muss erstmals ohne Maschmeier auskommen

Schüttorf Tim Wernke ist sicherlich der bekannteste, weil seit Jahren schon treffsicherste Stürmer beim Fußball-Landesligisten TuS Blau-Weiß Lohne. Wenn die Südoldenburger am Sonntag um 15 Uhr auf dem Kunstrasenplatz des 09-Sportparks gegen den FC Schüttorf 09 antreten, dann dürfen sich die Gastgeber aber nicht nur auf den mittlerweile 32 Jahre alten Lehrer konzentrieren. „Lohne ist eine der Top-Mannschaften in der Liga“, betont Schüttorfs Trainer Rainer Sobiech und meint: „Vom Potenzial her ist der TuS einer der großen Favoriten auf den Aufstieg.“ Zumal der bislang überragende Klassenprimus aus dem benachbarten Bevern keinen Antrag auf eine Oberliga-Lizenz gestellt hat. Aktuell belegen die Lohner punktgleich mit Kickers Emden und Holthausen-Biene den dritten Tabellenplatz.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/rot-sperre-fc-09-muss-erstmals-ohne-maschmeier-auskommen-285651.html