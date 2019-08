Empfehlung - Rose gewinnt mit Gladbach gegen Mainzer Kumpel Schwarz

dpaMainz Der Europa-League-Teilnehmer setzte sich beim FSV Mainz 05 mit 3:1 (1:1) durch. Robin Quaison brachte den Gastgeber in der 18. Minute in Führung, doch Stefan Lainer (31.), Alassane Plea (77.) und Breel Emobolo (80.) drehten vor 28.005 Zuschauern die Partie. Gladbach rückte dank des ersten Saisonsieges mit vier Punkten in die Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga vor, die Mainzer finden sich nach zwei Spieltagen ohne Zähler im Tabellenkeller wieder.(...)