Empfehlung - Ronaldo-Gala mit vier Toren - Frankreich mit Mühe

dpaParis Der Angreifer von Juventus Turin erzielte am Dienstag in Vilnius beim 5:1-Sieg fast alle Treffer der Gäste (7./Handelfmeter/61./65./76. Minute). Vytautas Andriuskevicius hatte zum zwischenzeitlichen Ausgleich getroffen (28.). William Carvalho (90.+2) gelang in der Nachspielzeit noch das fünfte Tor. Mit acht Punkten aus vier Spielen belegen die Portugiesen in ihrer Qualifikationsgruppe für die Fußball-Europameisterschaft 2020 Platz zwei hinter der Ukraine (13).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ronaldo-gala-mit-vier-toren-frankreich-mit-muehe-317933.html