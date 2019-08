Empfehlung - Robin Dutt nicht mehr Trainer des VfL Bochum

dpaBochum Der VfL liegt nach vier Spielen und nur zwei Punkten hinter den Erwartungen zurück. Obwohl sein Team am Samstag nach einem 0:3-Rückstand gegen Wehen Wiesbaden noch ein 3:3 erkämpfte, hatte Dutt sich anschließend selbst infrage gestellt und ein Gespräch mit Sportvorstand Sebastian Schindzielorz angekündigt. Dies fand bereits am Sonntag stand. Nach weiteren Gesprächen folgte am Montag die Trennung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/robin-dutt-nicht-mehr-trainer-des-vfl-bochum-315226.html