Empfehlung - Robert Webers Reise in die eigene sportliche Vergangenheit

Nordhorn In elf Jahren Handball-Bundesliga hat Robert Weber das Trikot von zwei Vereinen getragen. Der Spielplan schickt den Rechtsaußen nun bei seinen ersten beiden Auswärtsfahrten mit der HSG Nordhorn-Lingen, seiner dritten Station in der angeblich besten Liga der Welt, auf eine Reise in seine sportliche Vergangenheit in Deutschland. Dem Gastspiel am Sonntag bei HBW Balingen-Weilstetten (13.30 Uhr, Sparkassen-Arena), wo der Österreicher 2008/09 seine erste Saison im Ausland verbracht hat, folgt am Mittwoch, 4. September, der Trip zum SC Magdeburg (19 Uhr, Getec-Arena), für den der Linkshänder von 2009 bis 2019 in 337 Bundesligaspielen 1945 Tore erzielt hat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/robert-webers-reise-in-die-eigene-sportliche-vergangenheit-316039.html