Empfehlung - Robert Weber – Torjäger, Star und ein super Typ

Nordhorn Das Urteil der „Handballwoche“ ist eindeutig: Für die Fachzeitschrift gehört Robert Weber in die Rubrik „Absteiger“. Im zehnten Jahr beim SC Magdeburg geriet der einstige Top-Torjäger vergangene Saison aufs Abstellgleis, was zur Folge hatte, dass er erstmals in elf Jahren in der Bundesliga bei HBW Balingen-Weilstetten (2008/09) und beim SCM (2009 bis 2019) mit 97 Saisontreffern unter der 100-Tore-Marke blieb. Dazu passte der geplatzte Wechsel des österreichischen Nationalspielers nach St. Gallen. Folge: In der Rangliste der besten Rechtsaußen stufte ihn die „Handballwoche“ vom zweiten auf den neunten Platz zurück, ordnete den 33-Jährigen nur der „nationalen Klasse“ zu – was der Trainer des deutschen Meisters überhaupt nicht nachvollziehen kann: „Weber kommt mir im Ranking zu schlecht weg“, sagt Maik Machulla von der SG Flensburg-Handewitt. Für ihn gehört Weber in die „internationale Klasse“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/robert-weber-torjaeger-star-und-ein-super-typ-308097.html