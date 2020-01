Empfehlung - Robert Weber spielt bislang eine starke Europameisterschaft

Wien Robert Weber von der HSG Nordhorn-Lingen hat mit der österreichischen Handball-Nationalmannschaft Geschichte geschrieben: Die Mannschaft zog bei der Heim-EM in Wien erstmals als Gruppensieger in die am Donnerstag beginnende Hauptrunde ein – und träumt von mehr. „Wir haben einen tollen Lauf, alle sind gesund und wir haben richtig Bock auf die nächsten Spiele“, sagt der Rechtsaußen, weiß aber auch: „Jetzt kommen Gegner der Extra-Klasse.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/robert-weber-spielt-bislang-eine-starke-europameisterschaft-339664.html