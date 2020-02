Empfehlung - Robert Weber gegen Wetzlar nicht nur als Torjäger top

Nordhorn Wenn die HSG Nordhorn-Lingen auf allen Positionen ähnlich adäquat besetzt wäre, wie auf dem rechten Flügel, der Aufsteiger stünde in der Handball-Bundesliga vermutlich deutlich besser da. Selbst mit zehn Toren konnte Robert Weber (Foto) am Sonntag nicht verhindern, dass der abgeschlagene Tabellenletzte mit 25:31 (12:16) gegen die HSG Wetzlar auch das 21. von bislang 22 Saisonspielen verlor. Doch der österreichische Torjäger, der mit insgesamt 132 Treffern (davon 43 Siebenmeter) aktuell viertbester Torjäger der Liga ist, war am Sonntag im Euregium nicht nur als Vollstrecker top. Der 34-Jährige wird auch in anderen statistischen Auswertungen der HBL als Bester seines Teams geführt. Er verbrachte mit 57:55 Minuten die längste Zeit auf dem Feld und war mit 30,20 km/h schnellster Akteur der Gastgeber, übertroffen nur vom Wetzlarer Emil Frend Öfors, der laut HBL-Statistik 60 Minuten auf der Platte stand und 31,93 km/h schnell war. Weber absolvierte mit 4390 Metern zudem die längste Laufdistanz im HSG-Trikot, übertroffen nur vom Wetzlarer Kristian Björnsen, der es auf 4984 Meter brachte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/robert-weber-gegen-wetzlar-nicht-nur-als-torjaeger-top-343545.html