Empfehlung - Ringerin Rotter-Focken kämpft um WM-Bronze

dpaNur-Sultan Die 28-Jährige aus Krefeld wurde erst im Halbfinale von der viermaligen Weltmeisterin und Titelverteidigerin Adeline Gray aus den USA geschlagen. In der schwersten Gewichtsklasse bis 76 Kilogramm hatte sich Rotter-Focken durch den Einzug in die Vorschlussrunde bereits eines von sechs Tickets für die Sommerspiele gesichert. Am Donnerstag kämpft sie um ihre insgesamt vierte WM-Medaille.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ringerin-rotter-focken-kaempft-um-wm-bronze-319319.html