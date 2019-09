Empfehlung - Ringer-Team um Stäbler reist optimistisch zu WM

dpaNur-Sultan „Wir haben ein unglaublich starkes Team wie schon lange nicht mehr“, sagte der 30 Jahre alte Ausnahmeathlet vor seinem für Mittwoch geplanten Flug nach Nur-Sultan, dem ehemaligen Astana. Dort steht vom 14. bis 22. September der Jahreshöhepunkt der Ringer an. Stäbler will nach dreimal WM-Gold in Serie wieder um Medaillen kämpfen und sich für Olympia 2020, den letzten Wettkampf seiner Karriere, qualifizieren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ringer-team-um-staebler-reist-optimistisch-zu-wm-317769.html