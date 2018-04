Empfehlung - Ringe/Neugnadenfeld erarbeitet sich sechs Punkte

Hesepe. Der Fußball-Kreisligist GSV Ringe/Neugnadenfeld hat ein gelungenes Wochenende erlebt: Nach dem 2:0-Heimsieg am Freitag gegen die SpVgg. Brandlecht-Hestrup II gewannen die Niedergrafschafter am Sonntag auch ihr zweites Spiel. Beim Heseper SV landete die Elf von Trainer Burkhard Voß einen 2:1 (1:0)-Erfolg. „Sechs Punkte an einem Wochenende, das tut wahnsinnig gut“, meinte Burkhard Voß. Seine Mannschaft war in Hesepe mit Personalsorgen angetreten. Sieben Spieler aus der Stammformation fehlten. Davon war auf dem Platz aber nichts zu spüren. „Die jungen Spieler aus der zweiten Mannschaft haben sich toll eingefügt. Diesen Sieg haben wir uns ehrlich erarbeitet“, lobte der Trainer.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ringeneugnadenfeld-erarbeitet-sich-sechs-punkte-231859.html