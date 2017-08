„Riesenspiel“ von Schröder zum EM-Auftakt

Angeführt von Dennis Schröder starten die deutschen Basketballer mit einem Pflichtsieg in die EM. Der NBA-Jungstar erzielt 32 Punkte - so viele wie zuletzt Dirk Nowitzki vor neun Jahren. Der Kapitän des Teams bleibt trotz der Vaterschaft in Israel.