Empfehlung - Rieke Janssen und Janne Brengen spielen für Landesauswahl vor

Barsinghausen Rieke Janssen vom SV Hoogstede und Janne Brengen vom TSV Georgsdorf sind am Wochenende in Barsinghausen im Einsatz. Die beiden Fußballtalente aus der Niedergrafschaft nehmen mit dem Bezirksstützpunkt Ems-Vechte (Grafschaft Bentheim/Emsland) am Sichtungsturnier für die Niedersachsenauswahl teil. Das Team von Katharina Börger und Kathrin Schulte trifft in der NFV-Sportschule auf Stützpunktteams aus ganz Niedersachsen. Janssen und Brengen sind nicht nur in ihren Heimatvereinen und im Stützpunkt am Ball: Das Duo spielt auch in der Mädchen-Kreisauswahl. Dort hat das Team der beiden Kreistrainerinnen Vera Oude Wesselink und Andrea Schotemeier in der Halle den Sprung zur Bezirks-Endrunde geschafft. Im März spielt die Grafschafter Auswahl in Bösel mit den stärksten Auswahlteams aus Weser-Ems um den Bezirkstitel im Futsal.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/rieke-janssen-und-janne-brengen-spielen-fuer-landesauswahl-vor-343276.html