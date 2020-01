Empfehlung - Rieke Emmrich läuft zu zwei Landesmeister-Titeln

Hannover Klasse Auftritt im Sportleistungszentrum Hannover: Rieke Emmrich vom LC Nordhorn hat sich bei der Hallenmeisterschaft der Leichtathletik-Verbände Bremen und Niedersachsen in der Altersklasse W18 in überzeugender Weise mit zwei Landesmeister-Titeln gekrönt. Am Sonnabend siegte das Lauftalent im Wettkampf über 1500 Meter mit einer Zeit von 4:46,34 Minuten, tags darauf spurtete sie in 2:13,06 Minuten zum Sieg über 800 Meter. Stark: In beiden Rennen unterbot sie ihre persönliche Bestzeit.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/rieke-emmrich-laeuft-zu-zwei-landesmeister-titeln-340508.html