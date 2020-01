Empfehlung - Rieke Emmrich gehört über 800 und 1500 m zu den Favoriten

Hannover Mit einem siebenköpfigen Aufgebot fahren die beiden LCN-Trainer Arne Opitz und Birger Wieking zu den Hallenmeisterschaften des Niedersächsischen und Bremer Leichtathletikverbandes in das Sportleistungszentrum nach Hannover. Dabei gehört Rieke Emmrich sowohl über die 1500- als auch über die 800-m–Strecke der Klasse W18 zum engsten Favoritenkreis. Aus dem vollen Trainingsprogramm geht die Mittelstreckenhoffnung bereits am Freitagabend über die 1500-m-Distanz an den Start. Zu Beginn des neuen Jahres hatte sie an einem einwöchigen Trainingslager im portugiesischen Monte Gordo teilgenommen, um anschließend noch einige Tage im Olympiastützpunkt in Hannover zu verbringen. Mit ihrer Freiluftzeit von 4:47,13 Minuten führt Emmrich ganz knapp das gemeldete 15-köpfige Läuferinnenfeld vor Staffelkameradin Nele Heymann (TuS Haren) an. Über die 800-m-Strecke haben 23 Konkurrentinnen gemeldet. Mit ihrer Bestzeit von 2:13,76 Minuten führt die junge Nordhornerin das Feld an. „Die Teilnahme an der Landesmeisterschaft mit der Doppelbelastung ist in das Trainingsprogramm mit eingeplant“, so Trainer Wieking, für den die deutsche Jugendmeisterschaft Mitte Februar in Neubrandenburg im Fokus steht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/rieke-emmrich-gehoert-ueber-800-und-1500-m-zu-den-favoriten-339811.html