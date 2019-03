Empfehlung - Rhein-Neckar Löwen legen in Handball-Königsklasse vor

dpaMannheim Damit verschafften sich die Mannheimer eine ordentliche Ausgangslage vor dem Rückspiel am 30. März (19.00 Uhr/Sky) in Frankreich. Bester Werfer der Löwen vor 5417 Zuschauern in der Mannheimer SAP Arena war der überragende Nationalspieler Jannik Kohlbacher mit elf Toren. Für die Gäste waren Eduardo Gurbindo und Olivier Nyokas mit je sieben Toren am erfolgreichsten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/rhein-neckar-loewen-legen-in-handball-koenigsklasse-vor-287825.html