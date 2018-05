Empfehlung - RFV Emlichheim bietet ein attraktives Programm

jk Emlichheim. Der Reit- und Fahrverein Emlichheim veranstaltet am Donnerstag sein traditionelles Himmelfahrtsturnier. In Reiterwettbewerben sowie Dressur- und Springprüfungen der Klassen A und L geht es an diesem Tag wieder um Schleifen und Platzierungen. Die guten Rahmenbedingungen sorgen in diesem Jahr offensichtlich für größere Starterfelder.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/rfv-emlichheim-bietet-ein-attraktives-programm-235231.html