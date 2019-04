FC Bayern nach Krimi erleichtert - Müller: „War verrückt“

Was für ein Pokalspiel in München! Eine einfache Angelegenheit sollte es gegen den Zweitligisten Heidenheim werden, am Ende wäre der haushohe Favorit fast gescheitert. Neun Tore und ein irrer Spielverlauf werden noch lange in Erinnerung bleiben.