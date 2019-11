Empfehlung - Reserve des SC Union verliert mal wieder 1:3

Emlichheim Für Union Emlichheim II gab es im Drittliga-Duell mit dem MTV Hildesheim eine ungewollte Wiederholung. Wie eine Woche zuvor gegen den Spitzenreiter RC Sorpesee hatte das Team von Claudia Volkers und Erik Heerkes auch gegen den Tabellennachbarn mit 1:3 (20:25, 20:25, 25:20, 22:25) das Nachsehen. Und auch die Satzfolge war beim dritten Heimspiel in Folge identisch. Die Gastgeberinnen gerieten erneut mit 0:2 Sätzen in Rückstand, kämpften sich im dritten Durchgang in die Partie zurück, nutzten im vierten Spielabschnitt aber nicht ihre Chance, zu einem Punktgewinn zu kommen. Einen entscheidenden Unterschied hob Volkers aber hervor. „Gegen Sorpesee haben wir trotz der Niederlage ein gutes Spiel gemacht. Das ist uns diesmal nicht gelungen“, sagte die SCU-Trainerin.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/reserve-des-sc-union-verliert-mal-wieder-13-327292.html