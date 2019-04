Empfehlung - Rene Möllerman hält Kreisliga-Titelrennen spannend

Wielen In der Fußball-Kreisliga liefern sich in dieser Saison der TuS Gildehaus und der ASC Grün-Weiß 49 ein Duell um den Meistertitel. Sechs Punkte Vorsprung hat der TuS aktuell, bei einer mehr ausgetragenen Partie. Dass der Rückstand des ASC nicht noch größer ist, dafür war am Sonntag Rene Möllerman verantwortlich: Er erzielte beim 3:2 seiner Grün-Weißen gegen den SV Wietmarschen alle drei Tore – darunter in der 93. Minute den Siegtreffer.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/rene-moellerman-haelt-kreisliga-titelrennen-spannend-292107.html