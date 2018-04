Empfehlung - Remis-Könige vom Immenweg wollen wieder siegen

Nordhorn. Die Fußballer des SV Vorwärts Nordhorn empfangen in der Landesliga am Sonntag (15 Uhr) den SV Holthausen/Biene zum Derby. Die Gastgeber haben in dieser Saison in 20 Spielen schon sieben Mal unentschieden gespielt. Damit sind die Nordhorner die Remis-Könige der Liga. Umso mehr strebt das Team von Trainer Henning Schmidt nach dem ersten dreifachen Punktgewinn seit dem 3:1-Sieg am 19. November des vergangenen Jahres bei Viktoria Georgsmarienhütte. „Wir sind nicht unzufrieden“, sagt Schmidt mit Blick auf die Gesamtsituation, der Coach stellt aber auch klar: „Man muss mal wieder gewinnen.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/remis-koenige-vom-immenweg-wollen-wieder-siegen-231577.html