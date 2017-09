Empfehlung - Remis im Derby zwischen Eintracht und TuS

Nordhorn. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge haben die Bezirksliga-Fußballer des TuS Gildehaus am Sonntag im Grafschafter Duell beim SV Eintracht TV einen Punkt geholt. Diesen Teilerfolg verdienten sich die Obergrafschafter durch eine gelungene Anfangsphase sowie eine taktische gute Defensivleistung in der zweiten Halbzeit. Ein Gegentor konnten sie jedoch nicht verhindern, nachdem Schiedsrichter Felix Middelberg ein Einsteigen von Tom Egbers in der 62. Minute gegen Nordhorns Simon Verwolt im eigenen Strafraum als Foul gewertet hatte; die Gildehauser monierten eine Schwalbe, aber Dardan Lajci war’s egal: Er traf aus elf Metern und glich damit die Gildehauser Führung aus der 49. Minute aus. Am Ende war das Unentschieden gerecht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/remis-im-derby-zwischen-eintracht-und-tus-207023.html