Empfehlung - Relegation: SV Wietmarschen reicht sogar knappe Niederlage

Freren Den Fußballern des SV Wietmarschen reicht am Mittwoch in ihrem zweiten Spiel der Bezirksliga-Relegation daheim gegen die SG Freren (19.30 Uhr) auch eine Niederlage mit einem Tor Unterschied, um die Aufstiegsrunde zu gewinnen – und nächste Saison in der Bezirksliga zu spielen, sollte ein Sportgerichtsurteil gegen den Landesligisten TSV Oldenburg rechtskräftig werden. Nach einem fulminanten 4:3 (2:2)-Erfolg des VfL Emslage im Duell der beiden emsländischen Vertreter bei der SG Freren führen die Wietmarscher die Tabelle weiter an. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/relegation-sv-wietmarschen-reicht-sogar-knappe-niederlage-239031.html