Empfehlung - Relegation im Handball: SG-Jugend demonstriert Stärke

Nordhorn Im Jugendhandball wirft die Saison 2018/19 bereits ihre Schatten voraus. In den vergangenen Wochen kämpften zahlreiche Teams aus der Grafschaft in mehreren Qualifikationsrunden um die Ligazugehörigkeit in der kommenden Spielzeit. Herausragende Erfolge konnte dabei der weibliche Handball-Nachwuchs der SG Neuenhaus-Uelsen feiern. Die Handballerinnen aus der Niedergrafschaft treten ab Herbst von der weiblichen C-Jugend bis zur weiblichen A-Jugend durchgehend in der Oberliga-Vorrunde an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/relegation-im-handball-sg-jugend-demonstriert-staerke-240912.html