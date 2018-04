Empfehlung - Rekord: Mehr als 600 Anmeldungen für den 16. Waldlauf

Bad Bentheim. Wenn am Sonnabend im Kurpark der Startschuss für die 16. Auflage des Bentheimer Waldlaufes fällt, werden wieder zahlreiche Hobby- und Spitzenläufer gemeinsam an der Startlinie stehen. Denn der Lauf durch den Bentheimer Wald ist für viele Läufer aus der Region traditionell der Auftakt in die Wettkampfsaison. Das gilt auch für Gerold Hartger, den schnellsten Langstreckler aus der Grafschaft, der über zehn Kilometer auch in diesem Jahr wieder der hohe Favorit ist.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/rekord-mehr-als-600-anmeldungen-fuer-den-16-waldlauf-231468.html