Rekord-Beteiligung bei Bekuplast Open

105 Tennisspielerinnen und -spieler treten in Emlichheim von Donnerstag bis Sonntag in zwölf Konkurrenzen an. Die Organisatoren müssen in den vier Tagen 144 Matches über die Bühne bringen. Die Finals der Open-Konkurrenzen beginnen am Sonntag ab 14 Uhr.