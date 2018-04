Empfehlung - Reiter starten in Uelsen in die Saison

Uelsen. Zum reitsportlichen Saisonauftakt auf dem Reiterhof am kommenden Wochenende und am Mai-Feiertag in Uelsen zieht es die Pferdesportler aus der Grafschaft Bentheim, dem nördlichen Teil Westfalens und dem gesamten Weser-Ems-Gebiet. Mehr als 400 Pferde und Ponys gehen in 34 Spring- und Dressurprüfungen an den Start.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/reiter-starten-in-uelsen-in-die-saison-233836.html