Empfehlung - Reiß: Werden mit viel Leidenschaft auftreten müssen

Emlichheim Die Zweitliga-Volleyballerinnen des SC Union Emlichheim waren am 2. Dezember 2018 im Tunnel: Beim 3:2-Erfolg in Leverkusen ließ sich das Team von Trainer Pascall Reiß nicht von Rückständen aus dem Konzept bringen und holte sich den Sieg mit einem 16:14-Erfolg im Tiebreak. Im anstehenden Rückspiel am Sonntag (16 Uhr, Vechtetalhalle) gegen die Rheinländerinnen sollen die Gastgeberinnen ähnlich auftreten. „Wir müssen positiv aggressiv sein – wie im Hinspiel. Da haben wir uns gerade im fünften Satz stark zurückgekämpft. Das war schon gut“, sagt der SCU-Trainer, der von seiner Mannschaft eines auf keinen Fall sehen will: „Angsthasen-Volleyball. Wir müssen an unsere Chance glauben und werden mit viel Leidenschaft auftreten müssen.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/reiss-werden-mit-viel-leidenschaft-auftreten-muessen-288188.html