Reindl bestätigt Draisaitls WM-Teilnahme

dpaMünchen. Trotz der noch zu stemmenden Versicherungssumme für den 22 Jahren alten Top-Stürmer der Edmonton Oilers kündigte DEB-Chef Franz Reindl bereits Draisaitls Mitwirken an der Weltmeisterschaft in Dänemark (4. bis 20. Mai) an. „Leon wird kommen, auf alle Fälle“, sagte Reindl am Rande des ersten Playoff-Finals zwischen dem EHC Red Bull München und den Eisbären Berlin in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bei Telekomsport.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/reindl-bestaetigt-draisaitls-wm-teilnahme-232460.html