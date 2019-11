Empfehlung - Reh-Rettung beim SV Klausheide

Klausheide Forststadion heißt die Spielstätte des SV Klausheide. Dort gibt es zwar keine Tribüne und keine Anzeigetafel wie gewöhnlich in einem Stadion, aber die Nähe zum Klausheider Wald wird schon im Namen deutlich. Wie nah der Nadelwald und die grüne Spielfläche des Sportvereins beieinanderliegen, bekamen die Fußballer der zweiten Mannschaft des Klubs am Sonntagmorgen vor Augen geführt. Als sie zu ihrer Partie in der 4. Kreisklasse, Staffel A gegen den TuS Gildehaus III am Platz eintrafen, entdeckten sie ein Reh, das sich im Tornetz verheddert hatte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/reh-rettung-beim-sv-klausheide-328623.html