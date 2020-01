Empfehlung - Regionsmeisterschaft: Grafschafter Tennistalente überzeugen

Nordhorn Am Wochenende fanden die Regionsmeisterschaften der jüngeren Tennisspieler und -spielerinnen in der Region Dollart-Ems-Vechte in der Tennishalle des TV Sparta 87 Nordhorn statt. Zweimal konnten sich Grafschafter Talente nicht nur den Titel sichern, sondern ihren Titel aus dem Sommer auch verteidigen: Greta Voget (TV Sparta 87, U8) und Mats Terwey (TC RG Bad Bentheim/Gildehaus, U9) waren in ihren Altersklassen erfolgreich.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/regionsmeisterschaft-grafschafter-tennistalente-ueberzeugen-339819.html