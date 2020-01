Empfehlung - Regionalliga-Volleyballern des FC 09 fehlt es an Konstanz

Schüttorf In der Volleyball-Regionalliga muss die zweite Mannschaft des FC Schüttorf 09 weiter auf das nächste Erfolgserlebnis warten. Am Sonnabend zeigten die Obergrafschafter im Heimspiel gegen den USC Braunschweig II eine gute Leistung, belohnten sich aber nicht mit Punkten dafür. In der Endabrechnung mussten die Gastgeber in der Vechtehalle eine 1:3 (26:28, 25:14, 17:25, 20:25)-Niederlage einstecken.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/regionalliga-volleyballern-des-fc-09-fehlt-es-an-konstanz-340571.html