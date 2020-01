Empfehlung - Regionalliga: Lohner Volleyballerinnen setzen sich oben fest

Lohne Die Volleyballerinnen des SV Union Lohne setzen sich weiter in der Regionalliga-Spitzengruppe fest. Mit einem 3:1 (25:15, 25:20, 22:25, 25:19)-Erfolg gegen den ASC 46 Göttingen gelang den Gastgeberinnen bereits der vierte Sieg in Folge. Damit verteidigten die Lohnerinnen nicht nur den zweiten Tabellenplatz, sie vergrößerten auch den Abstand zu den Mannschaften in der unteren Tabellenregion. Trainer Harald Nüsse freute sich besonders darüber, dass einmal mehr die Talente aus dem eigenen Nachwuchs nachhaltig auf sich aufmerksam machten: „Man sieht, dass uns das Jahr in der Oberliga nicht geschadet hat. Dort konnten sich die jungen Spielerinnen weiterentwickeln.“ So schafft es der Aufsteiger auch, Ausfälle von Leistungsträgerinnen wie Martina Lambers zu kompensieren. Am Sonnabend verdiente sich Linda Frese ein Sonderlob. Im ersten Durchgang sorgte die Jugendspielerin mit einer Aufschlagserie für einen 14:6-Vorsprung, den das Union-Team souverän nach Hause brachte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/regionalliga-lohner-volleyballerinnen-setzen-sich-oben-fest-340545.html